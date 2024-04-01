Минпромторг намерен дополнить требования к техническим средствам для маркировки
Минпромторг планирует установить требования к техническим средствам для работы в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующий проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.
Технические средства получения информации о товаре должны будут:
— иметь в своем составе ключ идентификации;
— распознавать код маркировки в формате Data Matrix;
— идентифицировать тип распознанного кода маркировки;
— обеспечивать передачу сведений о коде маркировке и (или) о коде идентификации маркированного товара в контрольно-кассовую технику и (или) входить в состав контрольно-кассовой техники;
— иметь документ о результатах проверки совместимости с техническими средствами оператора, результаты проверки будут закреплены в реестре.
В случае принятия новеллы участники оборота при продаже маркированных товаров в розницу должны будут использовать технические средства для распознавания кода маркировки (двухмерного штрихкода в формате Data Matrix, в отдельных случаях EAN) и определения типа кода. При этом технические средства должны быть сопряжены с контрольно-кассовой техникой, а информация по результатам сканирования должна направляться оператору.
Нет комментариев
Комментариев: 0