Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг намерен дополнить...

Минпромторг намерен дополнить требования к техническим средствам для маркировки

01.04.2024
17:23
Коблова Дина
Таисия Кубрина
Минпромторг предложил установить требования к техническим средствам для работы в системе маркировки товаров. Среди них – наличие ключа идентификации, возможность распознавать код маркировки и идентифицировать его. Оператор будет вести реестр одобренных технических средств.
Фото: freepik

Минпромторг планирует установить требования к техническим средствам для работы в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующий проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.

Технические средства получения информации о товаре должны будут:

— иметь в своем составе ключ идентификации;

— распознавать код маркировки в формате Data Matrix;

— идентифицировать тип распознанного кода маркировки;

— обеспечивать передачу сведений о коде маркировке и (или) о коде идентификации маркированного товара в контрольно-кассовую технику и (или) входить в состав контрольно-кассовой техники;

— иметь документ о результатах проверки совместимости с техническими средствами оператора, результаты проверки будут закреплены в реестре.

В случае принятия новеллы участники оборота при продаже маркированных товаров в розницу должны будут использовать технические средства для распознавания кода маркировки (двухмерного штрихкода в формате Data Matrix, в отдельных случаях EAN) и определения типа кода. При этом технические средства должны быть сопряжены с контрольно-кассовой техникой, а информация по результатам сканирования должна направляться оператору.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.