Минпромторг намерен дополнить требования к техническим средствам для маркировки

Минпромторг планирует установить требования к техническим средствам для работы в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующий проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.

Технические средства получения информации о товаре должны будут:

— иметь в своем составе ключ идентификации;

— распознавать код маркировки в формате Data Matrix;

— идентифицировать тип распознанного кода маркировки;

— обеспечивать передачу сведений о коде маркировке и (или) о коде идентификации маркированного товара в контрольно-кассовую технику и (или) входить в состав контрольно-кассовой техники;

— иметь документ о результатах проверки совместимости с техническими средствами оператора, результаты проверки будут закреплены в реестре.

В случае принятия новеллы участники оборота при продаже маркированных товаров в розницу должны будут использовать технические средства для распознавания кода маркировки (двухмерного штрихкода в формате Data Matrix, в отдельных случаях EAN) и определения типа кода. При этом технические средства должны быть сопряжены с контрольно-кассовой техникой, а информация по результатам сканирования должна направляться оператору.