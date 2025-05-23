Минпромторг намерен изменить критерии национального происхождения медизделий

Минпромторг разработал изменения в Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Проект постановления проходит публичное обсуждение до 20 июня.

Из раздела «Медицинские изделия» предлагается исключить следующие товары, классифицируемые по кодам ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

медицинские маски (кроме полумасок фильтрующих классов FFP1, FFP2, FFP3);

части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений;

протезы верхних и нижних конечностей;

иглы корневые;

зуботехнический воск.

Для кода 32.50.13.190 (устройства для переливания крови, инфузионные системы, хирургические инструменты и др.) исключаются:

контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования крови;

устройства с лейкоцитарным фильтром.

Раздел с медизделиями также намерены дополнить 24 позициями. Кроме того, согласно предложенному замечанию, продукция медицинской промышленности может быть отнесена к продукции, произведенной на территории РФ, при условии достижения в совокупности определенного суммарного количества баллов за выполнение на территории РФ технологических операций для каждой единицы продукции. Операции прописаны в разделе VII приложения к документу.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что он разработан в соответствии с законодательными актами, согласно которым промышленная продукция должна перейти на балльную систему оценки подтверждения страны происхождения товаров.

«Предлагаемые проектом постановления изменения предусматривают перевод критериев определения уровня локализации производства медицинских изделий ‎и технических средств реабилитации на балльную систему оценки, а также поэтапное увеличение баллов с целью углубления локализации», — следует из записки.

В случае утверждения постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.