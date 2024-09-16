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Минпромторг намерен продлить...

Минпромторг намерен продлить упрощенный порядок декларирования некоторых товаров

16.09.2024
18:16
Дина Коблова
Минпромторг намерен продлить упрощенный порядок подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Это скажется на сроках действия деклараций и сертификатов соответствия подгузников, резиновых и латексных сосок и пустышек, прорезывателей и других резиновых изделий для ухода за детьми, электрических и обычных зубных щеток и другой продукции.
Фото: 123rf.com

Минпромторг предложил утвердить перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Разработан соответствующий проект приказа.

В перечень, о котором идет речь, входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

  • соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);
  • изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);
  • подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);
  • обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Действие документа предлагается распространить‎ на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года. В случае утверждения приказ будет действовать до 1 сентября 2025 года.

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