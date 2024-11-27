Минпромторг намерен установить новые индикаторы риска по метрологическому контролю

Минпромторг намерен утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по метрологическому контролю. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 10 декабря.

Метрологический надзор проводит Федеральное агентство по техническому регулированию ‎и метрологии с его территориальными органами. Новыми индикаторами риска предлагается установить выявление:

двух и более фактов в течение года представления контролируемым лицом в поверку средств измерений, по истечении 180 дней со дня окончания предыдущей поверки;

фактов серийного изготовления средств измерений утвержденного типа в помещениях жилого назначения и (или) в помещениях, адрес которых содержит указание на квартиру и (или) офис, и (или) нежилых помещениях непроизводственного целевого назначения;

низкой надежности типа средств измерений с действующим сроком утверждения типа средств измерений по истечении года с даты опубликования сведений об утверждении типа средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Авторы документа предлагают признать утратившим силу приказ Минпромторга № 2408 от 30.06.2023, которым установлен только один индикатор. Контроль за исполнением нового приказа, в случае его утверждения, возложат на заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Юрина.