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Минпромторг намерен внести...

Минпромторг намерен внести изменения в правила маркировки технических средств реабилитации

19.05.2025
17:14
Дина Коблова
Минпромторг разработал изменения в правила маркировки технических средств реабилитации (ТСР). Авторы поправок хотят скорректировать коды ОКПД 2 для ортезов и функциональных узлов протезов. Проект постановления не предусматривает новых обязательных требований по маркировке этих ТСР.
Фото: 123rf.com

Минпромторг собирается внести изменения в Правила маркировки отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР) средствами идентификации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 29 мая.

Изменения предлагается внести в Приложение к Постановлению Правительства РФ № 744 от 31.05.2024. В графе «Код ОКПД 2» в позиции, касающейся ортезов, функциональных узлов протезов (из категории товаров «части и принадлежности протезов»), цифры «32.50.23.111» намерены заменить цифрами «32.50.23.1305, 32.50.23.1405, 32.50.23.1505, 32.50.23.1605, 32.50.23.1705, 32.50.23.1805». В сноске 5 указано, что относящиеся к указанному коду ТСР подлежат обязательной маркировке средствами идентификации c 1 июля 2025 года.

В пояснительной записке к документу указано: поскольку функциональные узлы протезов уже подлежат маркировке в соответствии с действующей редакцией Правил, проект постановления не предусматривает новых обязательных требований по их маркировке. Внесение изменений в документ нужно для исключения правовой неопределенности в отношении подлежащих маркировке товаров с учетом изменений в их классификации по ОКПД 2.В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 июля.

Ранее правительство перенесло сроки введения обязательной маркировки технических средств реабилитации. Речь идет о товарах, которые не были маркированы ранее. Теперь срок, в который такие товары можно маркировать средствами идентификации, продлили до 31 августа.

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