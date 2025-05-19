Минпромторг намерен внести изменения в правила маркировки технических средств реабилитации

Минпромторг собирается внести изменения в Правила маркировки отдельных видов технических средств реабилитации (ТСР) средствами идентификации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 29 мая.

Изменения предлагается внести в Приложение к Постановлению Правительства РФ № 744 от 31.05.2024. В графе «Код ОКПД 2» в позиции, касающейся ортезов, функциональных узлов протезов (из категории товаров «части ‎и принадлежности протезов»), цифры «32.50.23.111» намерены заменить цифрами «32.50.23.1305, 32.50.23.1405, 32.50.23.1505, 32.50.23.1605, 32.50.23.1705, 32.50.23.1805». В сноске 5 указано, что относящиеся к указанному коду ТСР подлежат обязательной маркировке средствами идентификации c 1 июля 2025 года.

В пояснительной записке к документу указано: поскольку функциональные узлы протезов уже подлежат маркировке ‎в соответствии с действующей редакцией Правил, проект постановления ‎не предусматривает новых обязательных требований по их маркировке. Внесение изменений в документ нужно для исключения правовой неопределенности в отношении подлежащих маркировке товаров с учетом изменений в их классификации по ОКПД 2.В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 июля.

Ранее правительство перенесло сроки введения обязательной маркировки технических средств реабилитации. Речь идет о товарах, которые не были маркированы ранее. Теперь срок, в который такие товары можно маркировать средствами идентификации, продлили до 31 августа.