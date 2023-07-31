Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг обновил внутренние...

Минпромторг обновил внутренние регламенты по предоставлению субсидий на НИОКР

31.07.2023
10:33
Таисия Кубрина
Минпромторг опубликовал документы внутреннего регламента по предоставлению субсидий на НИОКР. Так, согласно приказам, внесены изменения в регламент электронного взаимодействия и методику определения перечня современных технологий.

Минпромторг обновил внутренние регламенты по предоставлению субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Соответствующие приказы ведомства № 2333 от 27.06.2023, № 2335 от 27.06.2023 и № 2334 от 27.06.2023 размещены на портале правовой информации.  

Согласно документам, в состав межведомственной комиссии по современным технологиям войдут два представителя Минздрава. Комиссия сможет рассматривать предложения по технологиям, поступившие от председателя правительства или его заместителей, а не только от организаций. Кроме того, она не будет определять целевые показатели для инвестпроектов по созданию замещающих лекарств.

Также были внесены изменения в регламент электронного взаимодействия. Поменялся интерфейс подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии: добавили опцию для лекарств и право требовать доверенность на представителей. Также Минпромторг уточнил форматы документов (pdf и подписание усиленной квалифицированной электронной подписью), а также регламентировал срок заключения соглашения с победителями — не более 30 дней. Ранее был определен только начальный срок.

Изменилась также методика определения перечня современных технологий. Решение о включении замещающих лекарств в перечень межведомственная комиссия будет принимать на основании поручений председателя правительства или его заместителей без предварительного сбора предложений от участников рынка и их оценки. Поступившие поручения должны в течение семи календарных дней передаваться на рассмотрение в комиссию.

Обновились и сведения о современных технологиях в перечне. Для лекарств будут указывать наименование технологии производства замещающего препарата, а также максимальные сроки реализации инновационного проекта и максимальные размеры субсидии для каждой субсидируемой современной технологии.

Максимальные суммы субсидий будут также учитываться при расчете бюджетных лимитов на субсидирование инвестпроектов по замещающим лекарствам.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.