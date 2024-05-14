Минпромторг обратится в Верховный суд по поводу обеспечительных мер в патентных спорах

Министерство промышленности и торговли планирует обратиться в Верховный суд с просьбой включать обеспечительные меры при рассмотрении патентных споров. Об этом на Российском фармфоруме им. Н.А.Семашко рассказала заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

Сейчас пока спор еще рассматривается в судах, потенциальная компания-нарушитель может заключить контракт. «Эту деятельность нужно упорядочить и ограничить возможности ведения коммерческой деятельности потенциальной компании-нарушителя на время споров», – заявила Приезжева.

Она также добавила, что необходимо сделать прозрачными правила принудительного лицензирования. Такой запрос прозвучал со стороны иностранных компаний. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг отметил, что принудительное лицензирование может иметь смысл при определенных ситуациях. Однако применять этот механизм необходимо осторожно, он не должен быть использован, например, для регулирования цен. «Некоторые обстоятельства этого механизма должны быть раскрыты, например, что будет считаться неиспользованием патента», – сказал он.