Минпромторг уточнил данные АОКИ о заморозке клинисследований

Российские фармкомпании с марта увеличили число клинических исследований почти на треть — с 395 в марте до 525 в настоящее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Сейчас на разных стадиях разработки более 50 оригинальных отечественных препаратов, в том числе для лечения спинальной мышечной атрофии, опухолей, лейкозов, иммунотерапии онкозаболеваний», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Кроме того, за семь месяцев российские фармпроизводители зарегистрировали свыше 740 препаратов в разных формах. Это более 80% от всех регистрационных удостоверений, зарегистрированных за этот период. В Минпромторге подчеркнули, что в Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), наоборот, заявившую о заморозке клинисследований, входят исключительно иностранные компании.

Ранее в августе АОКИ сообщила, что в России число разрешений на проведение клинисследований в первом полугодии 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако воспользовались ими лишь единицы. Менее половины международных проектов (55) по состоянию на июль 2022 года были отложены. По 18 международным многоцентровым клиническим исследованиям (16%) было принято отрицательное решение, они не будут проводиться в России. И только о пяти ММКИ (4%) их организаторы заявили, как о потенциально активных, писал «ФВ».

Начиная с марта ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. Они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

В сентябре правительство Москвы объявило о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Фармкомпании смогут вернуть до 50% затрат при проведении КИ препаратов, имеющих «особо важное значение для московского здравоохранения».