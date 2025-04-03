Минпромторг отказался от одного из критериев включения препарата в перечень СЗЛС

Минпромторг решил не требовать от лекарства, претендующего на статус социально значимого, чтобы его «доля в общем объеме потребления не превышала 50% в натуральном выражении». Соответствующая информация содержится в письме (имеется в распоряжении «ФВ»), направленном директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрием Галкиным крупнейшим отраслевым ассоциациям в ответ на их обращение.

Решение принято по итогам совещаний, проведенных 26 февраля и 7 марта на площадке Минпромторга с участием представителей ассоциаций, указано в письме.

С предложением пересмотреть этот подход выступал, в частности, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин. Он отмечал, что при превышении порога в 50% МНН препарата должно быть исключено из перечня СЗЛС как не соответствующее критерию. По его мнению, это может повлечь за собой перманентный процесс включения/исключения МНН из перечня, сообщал «ФВ».

АРФП, АМФП, «Инфарма», «Лекмедобращение» в своем обращении в Госдуму, правительство, Минфин, Минздрав, Минпромторг и ФАС ранее указывали на серьезные риски введения правила «второй лишний» для Перечня СЗЛС с 1 сентября текущего года. По их мнению, они намного превышают потенциальную пользу от него. Также они просили перенести его вступление на 2027 год.

В своем ответе Минпромторг эту инициативу не комментирует.

«Из содержания письма лично я понял, что перенос вступления правила в силу не обсуждается. Но мы все же надеемся на некий компромисс, хотя бы на поэтапность. Например, можно разделить перечень СЗЛС на две части. Первая часть — безусловная: вакцины, кровезаменители, иммунобиологические и наркотические средства. И с нее можно было бы начать применять «второй лишний» и посмотреть, как это все работает», – прокомментировал письмо «ФВ» генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Далее – откорректировать порядок таким образом, чтобы никого не отлучать от торгов, вместо этого лекарствам полного цикла предоставить преференцию до 30% к цене, предложил Дмитриев.

«У нас выстроен конструктивный диалог с Минпромторгом, поэтому мы очень рассчитываем на то, что к нам прислушаются», – подчеркнул Дмитриев.