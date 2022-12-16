Минпромторг отказался вводить ответственность ЦРПТ за сбои в системе

Установление дополнительной ответственности ЦРПТ за сбои в системе мониторинга избыточно. Такой ответ получила ААУ «СоюзФарма» на свое обращение от Минпромторга (есть в распоряжении «ФВ»). Это объясняется решением в регламентные сроки большинства обращений пользователей системы. В дополнительном обосновании нуждается и предлагаемое ассоциацией внесение изменений в типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки аптекам.

Обращение заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку «СоюзФарма» отправила еще в октябре. В нем ассоциация обратила внимание на сбои в работе системы МДЛП. В результате за несвоевременное внесение сведений в систему ответственность несут только субъекты обращения лекарственных средств (аптечные организации). Оператор же не несет никакой ответственности, несмотря на то что она закреплена в Постановлении Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Ассоциация просила закрепить административную ответственность оператора в КоАП РФ, а также в типовом договоре, утвержденном приказом Минпромторга от 11.09.2019 года. В частности, она предложила дополнить договор словами «в случае, если вследствие неработоспособности (сбоя) системы МДЛП Участник понес вынужденные расходы, оператор обязан возместить участнику документально подтвержденные расходы».

В ответе от Деператамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга, направленном «СоюзФарме» 14 декабря, приведены данные от «Оператора-ЦРПТ» по устранению проблем в системе мониторинга. Так, по предоставленной оператором информации, служба технической поддержки решает в регламентные сроки 99,2% от всех поступивших обращений. Среднее время обработки и решения вопросов в обращениях с приоритетом «критический» за последние 30 дней составило 4 часа.

«Оператором выявлено, что возникновение ошибок при обработке документов зачастую связано с некорректной работой товаро-учетной системы субъекта обращения лекарственных средств, в частности аптечной организации», — ссылается Минпромторг на данные ЦРПТ.

В министерстве отметили, что в типовую форму договора уже были внесены изменения (приказом № 4111 от 14 октября 2021 года), которые конкретизировали обязательства оператора системы мониторинга в случаях, связанных с неработоспособностью системы. «Это позволяет субъекту обращения лекарственных средств, при условии добросовестного исполнения им своих обязательств, реализовать свое право на возмещение реального ущерба, допущенного по вине оператора», — говорится в письме, подписанном директором департамента Екатериной Приезжевой.

Исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова считает, что риски при работе единственного оператора системы маркировки недооценены. Она отмечает, что участники системы должны нести равную ответственность за результаты работы.