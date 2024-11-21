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Минпромторг отметил снижение...

Минпромторг отметил снижение импорта фармсубстанций

21.11.2024
11:02
Дина Коблова
Произведенные за границей активные фармсубстанции занимают около 70—75% рынка России, хотя их импорт снижается второй год. Лидером среди импортеров остается Китай, занимающий более половины всего объема поставок.
Разия Солодова | Фото: CFO-Russia.ru

Импорт активных фармацевтических субстанций (АФС) в Россию снижается второй год подряд, за январь — май 2024 года его общий объем в натуральном выражении составил 8 тыс. тонн. При этом произведенные за рубежом АФС все еще занимают примерно 70—75% российского рынка. Об этом сообщила руководитель аналитического центра ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга Разия Солодова на 26-й Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients, пишет GxP News.

Среди импортеров по-прежнему лидирует Китай. На эту страну приходится более половины всего объема поставок. Около 29% в структуре импорта занимает Европа и примерно 17% приходится на Индию.

Согласно прогнозам, среднегодовой темп роста мирового рынка активных фармсубстанций в ближайшие 6 лет составит 5,8%. Объем в денежном выражении к 2030 году достигнет 319 млрд долл.

«Тренды рынка АФС тоже позитивны, как и тенденция, которая наблюдается на фармрынке в целом. Рост будет составлять около 6%. Это связано с растущей распространенностью хронических заболеваний. Чтобы лечить хронические заболевания, нужны новые субстанции, новое сырье», — заявила Солодова.

По ее словам, из-за роста потребности нужно задумываться об обеспечении устойчивости поставок, ведь тенденция на локализацию производства фармсубстанций касается не только российского рынка, но и всех стран. Она подчеркнула, что высокая зависимость от импортных АФС характерна не только для России, но и в том числе для таких стран, как Германия, США и Франция, где доля иностранных субстанций также доходит до 50%.

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