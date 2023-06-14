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Минпромторг пересмотрит меры...

Минпромторг пересмотрит меры поддержки фармпроизводителей

14.06.2023
14:27
Маргарита Грошева

Меры поддержки для фармотрасли должны зависеть от степени локализации производства, считают в министерстве. Речь идет в том числе о механизме «второй лишний».

Екатерина Приезжева (в центре) | Фото: Маргарита Грошева

Министерство промышленности и торговли намерено пересмотреть меры поддержки фармпроизводителей. Они будут дифференцированы по степени локализации производства лекарств. Об этом заявила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева во время Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ФВ».

«Точно мы будем пересматривать меры поддержки с точки зрения дифференциации зависимости от степени локализации отечественного производства. Сейчас все меры поддержки общие, они не всегда применяются в зависимости от того, какая стадия локализуется в России, а мы хотим сделать эти меры поддержки разными. То есть чем глубже степень локализации — тем больше преференций», — сказала Приезжева. Она отметила, что предполагается внедрение механизма подтверждения локальности производства.

По словам Приезжевой, речь в том числе идет о таких механизмах, как «третий лишний» и «второй лишний». «И во «втором лишнем» тоже будет сделан упор на биотех и препараты крови, то есть на то, что позволит обеспечить суверенитет, технологическую независимость», — указала замминистра.

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