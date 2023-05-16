Минпромторг посчитал расходы аптек на маркировку

Осенью 2022 года ассоциация «СоюзФарма» обратилась в Минпромторг с просьбой рассмотреть вопрос возмещения аптекам издержек, связанных с внедрением системы маркировки лекарств средствами идентификации. В апреле организация получила ответ от Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга (есть в распоряжении «ФВ»).

Для работы в системе мониторинга используется уже существующая технологическая инфраструктура, отмечено в письме. Стоимость фискальных накопителей в департаменте оценили от 7 тыс. до 11 тыс. руб. Там отметили, что с 1 января 2022 года функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполняет ФНС России на безвозмездной основе.

В ЦРПТ комплект для работы с маркировкой для аптеки при внедрении «с нуля» оценили в 15—20 тыс. руб. Он состоит из ручного сканера и необходимого ПО. Аптеки, работающие с льготой, бесплатно получают и регистраторы выбытия , уточнили в пресс-службе оператора системы.

Основные расходы аптек по внедрению маркировки — это не приобретение технических средств и программного обеспечения, говорит генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. «Это разовые затраты. Гораздо существеннее расходы, связанные с наймом дополнительного персонала и потерей времени», — отмечает он.

Как оценили свои затраты на участие в системе МДЛП аптечные сети, читайте в «ФВ» № 12 (1111) от 16.05.2023 года в материале «Возмущение из-за невозмещения».