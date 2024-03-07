Минпромторг предложил маркировать презервативы, маски, филеры и шприцы

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке новых типов медизделий. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Он пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Оператором пилотного проекта выступит ЦРПТ.

Наименование товарной позиции Код ТН ВЭД ЕАЭС ОКПД 2 1 Презервативы 4014 10 000 0 4014 90 000 0 22.19.71.110 22.19.71.190 26.60.12.132 32.50.50.190 2 Шприцы 9018 31 32.50.11.190 32.50.12.110 32.50.13.110 32.50.13.190 32.50.50.190 3 Инфузионные системы 9018 90 500 32.50.13.160 32.50.13.190 32.50.50.190 4 Салфетки, в том числе неодноразовые 3005 10 000 0 3005 90 310 0 3005 90 500 0 3005 90 990 0 4803 00 900 0 4818 20 000 0 4818 30 000 0 4818 90 100 0 5603 13.20.44.120 13.95.10.190 17.22.11.130 21.20.10.158 21.20.24.140 21.20.24.150 21.20.24.160 21.20.24.169 32.50.50.190 5 Пробирки 3926 90 970 9 7010 10 000 0 7017 22.29.29.130 22.29.29.190 23.19.23.110 23.19.23.120 32.50.13.190 32.50.50.190 6 Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура 9019 10 9019 20 32.50.21 7 Инкубаторы для новорожденных 9018 19 9018 20 000 0 9018 90 840 9 9019 20 000 0 26.60.13.190 32.50.21

‎32.50.50.190 8 Имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей 3006 10 900 0 3006 70 000 0 9021 90 900 9 21.10.60.191 21.20.24.190 32.50.22.190 32.50.22.199 32.50.50.190 9 Медицинские маски 3926 20 000 0 4818 90 100 0 6307 90 980 0 9020 00 000 0 13.92.29.190 13.95.10.190 14.19.32.120 17.22.12.140 21.20.24.150 22.29.10.110 32.50.13.190 32.50.50.190 32.99.11.160

«Формирование нового перечня для проведения эксперимента по маркировке происходило совместными усилиями регулятора, общественных организаций и участников оборота, в том числе медицинских учреждений. Оценивались категории медизделий, в которых высокая доля нелегального оборота, нарушений или необходим дополнительный инструмент для государственного контроля», – сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Он добавил, что, участие в эксперименте для отрасли будет добровольное и бесплатное. Все расходы оператор берет на себя, поэтому роста конечной стоимости данных медизделий не произойдет.