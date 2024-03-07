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Минпромторг предложил маркировать...

Минпромторг предложил маркировать презервативы, маски, филеры и шприцы

07.03.2024
22:20
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке для новой группы товаров. Среди них презервативы, шприцы, инфузионные системы, аппараты ИВЛ, маски и филлеры. Он будет проходить в течение года с 1 сентября.
Фото: Ринат Васбеев

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке новых типов медизделий. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Он пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Оператором пилотного проекта выступит ЦРПТ.

Наименование товарной позиции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

ОКПД 2

1

Презервативы

4014 10 000 0

4014 90 000 0

22.19.71.110

22.19.71.190

26.60.12.132

32.50.50.190

2

Шприцы

9018 31

32.50.11.190

32.50.12.110

32.50.13.110

32.50.13.190

32.50.50.190

3

Инфузионные системы

9018 90 500

32.50.13.160

32.50.13.190

32.50.50.190

4

Салфетки, в том числе неодноразовые

3005 10 000 0

3005 90 310 0

3005 90 500 0

3005 90 990 0

4803 00 900 0

4818 20 000 0

4818 30 000 0

4818 90 100 0

5603

13.20.44.120

13.95.10.190

17.22.11.130

21.20.10.158

21.20.24.140

21.20.24.150

21.20.24.160

21.20.24.169

32.50.50.190

5

Пробирки

3926 90 970 9

7010 10 000 0

7017

22.29.29.130

22.29.29.190

23.19.23.110

23.19.23.120

32.50.13.190

32.50.50.190

6

Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

9019 10

9019 20

32.50.21

7

Инкубаторы для новорожденных

9018 19

9018 20 000 0

9018 90 840 9

9019 20 000 0

26.60.13.190

32.50.21
32.50.50.190

8

Имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей

3006 10 900 0

3006 70 000 0

9021 90 900 9

21.10.60.191

21.20.24.190

32.50.22.190

32.50.22.199

32.50.50.190

9

Медицинские маски

3926 20 000 0

4818 90 100 0

6307 90 980 0

9020 00 000 0

13.92.29.190

13.95.10.190

14.19.32.120

17.22.12.140

21.20.24.150

22.29.10.110

32.50.13.190

32.50.50.190

32.99.11.160

«Формирование нового перечня для проведения эксперимента по маркировке происходило совместными усилиями регулятора, общественных организаций и участников оборота, в том числе медицинских учреждений. Оценивались категории медизделий, в которых высокая доля нелегального оборота, нарушений или необходим дополнительный инструмент для государственного контроля», – сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков

Он добавил, что, участие в эксперименте для отрасли будет добровольное и бесплатное. Все расходы оператор берет на себя, поэтому роста конечной стоимости данных медизделий не произойдет.

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