Минпромторг предложил маркировать презервативы, маски, филеры и шприцы
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке новых типов медизделий. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Он пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. Оператором пилотного проекта выступит ЦРПТ.
|
|
Наименование товарной позиции
|
Код ТН ВЭД ЕАЭС
|
ОКПД 2
|
1
|
Презервативы
|
4014 10 000 0
4014 90 000 0
|
22.19.71.110
22.19.71.190
26.60.12.132
32.50.50.190
|
2
|
Шприцы
|
9018 31
|
32.50.11.190
32.50.12.110
32.50.13.110
32.50.13.190
32.50.50.190
|
3
|
Инфузионные системы
|
9018 90 500
|
32.50.13.160
32.50.13.190
32.50.50.190
|
4
|
Салфетки, в том числе неодноразовые
|
3005 10 000 0
3005 90 310 0
3005 90 500 0
3005 90 990 0
4803 00 900 0
4818 20 000 0
4818 30 000 0
4818 90 100 0
5603
|
13.20.44.120
13.95.10.190
17.22.11.130
21.20.10.158
21.20.24.140
21.20.24.150
21.20.24.160
21.20.24.169
32.50.50.190
|
5
|
Пробирки
|
3926 90 970 9
7010 10 000 0
7017
|
22.29.29.130
22.29.29.190
23.19.23.110
23.19.23.120
32.50.13.190
32.50.50.190
|
6
|
Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
|
9019 10
9019 20
|
32.50.21
|
7
|
Инкубаторы для новорожденных
|
9018 19
9018 20 000 0
9018 90 840 9
9019 20 000 0
|
26.60.13.190
32.50.21
|
8
|
Имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей
|
3006 10 900 0
3006 70 000 0
9021 90 900 9
|
21.10.60.191
21.20.24.190
32.50.22.190
32.50.22.199
32.50.50.190
|
9
|
Медицинские маски
|
3926 20 000 0
4818 90 100 0
6307 90 980 0
9020 00 000 0
|
13.92.29.190
13.95.10.190
14.19.32.120
17.22.12.140
21.20.24.150
22.29.10.110
32.50.13.190
32.50.50.190
32.99.11.160
«Формирование нового перечня для проведения эксперимента по маркировке происходило совместными усилиями регулятора, общественных организаций и участников оборота, в том числе медицинских учреждений. Оценивались категории медизделий, в которых высокая доля нелегального оборота, нарушений или необходим дополнительный инструмент для государственного контроля», – сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.
Он добавил, что, участие в эксперименте для отрасли будет добровольное и бесплатное. Все расходы оператор берет на себя, поэтому роста конечной стоимости данных медизделий не произойдет.
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