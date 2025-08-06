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Минпромторг предложил перенести...

Минпромторг предложил перенести срок обновления стандартов для ветпрепаратов и аптечных товаров

06.08.2025
18:05
Дина Коблова
Минпромторг планирует перенести на полгода срок обновления стандартов для ветеринарной продукции и некоторых товаров аптечного ассортимента — с 1 сентября 2025 на 1 марта 2026 года.
Фото: 123rf.com

Минпромторг собирается внести изменения в Постановление Правительства РФ № 642 от 14.05.2025. Документ об этом проходит общественное обсуждение до 20 августа.

Постановлением № 642 вносятся изменения в:

  • единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации;
  • единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Перечни были утверждены Постановлением Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021, в них перечислены документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции, а также документы по стандартизации, устанавливающие методы исследований (испытаний) и измерений.

Постановлением № 642 обновляются в том числе стандарты для диагностических ветеринарных препаратов и некоторых товаров аптечного ассортимента: зубные щетки, витамины, дезинфицирующие средства и гигиенические средства.

Изменения должны были вступить в силу с 1 сентября 2025 года, проектом предлагается сдвинуть срок на 1 марта 2026 года.

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