Минпромторг предложил связать системы маркировки лекарств и товаров

Минпромторг планирует внести изменения в некоторые акты Правительства РФ, касающиеся системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и системы маркировки товаров. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 7 августа.

Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Добавляется взаимодействие с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В нее из системы МДЛП будут передаваться данные о:



маркированных упаковках (количество, дата маркировки);

введенных в оборот препаратах (количество, дата и реквизиты записи в АИС Росздравнадзора);

Из системы маркировки товаров в систему МДЛП будут подтягиваться данные о сериях препаратов, произведенных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по полному циклу.

Изменения вносятся также в Постановление Правительства РФ № 515 от 26.04.2019 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров». Добавляется новый пункт о взаимодействии с автоматизированной информационной системой Росздравнадзора для контроля оборота лекарств.

Еще вводится понятие «иные участники» — юридические лица, индивидуальные предприниматели, филиалы и представительства иностранного юридического лица (налоговые резиденты государств — членов ЕАЭС) в РФ, которые представляют в систему мониторинга сведения для подтверждения страны происхождения товара, подлежащего маркировке.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.