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Минпромторг продлит на...

Минпромторг продлит на год упрощенный порядок декларирования ряда аптечных товаров

31.07.2025
17:26
Дина Коблова
Минпромторг намерен продлить еще на год — до 1 сентября 2026 года — упрощенный порядок подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Это скажется на сроках действия деклараций и сертификатов соответствия подгузников, резиновых и латексных сосок и пустышек, прорезывателей и других резиновых изделий для ухода за детьми, электрических и обычных зубных щеток и другой продукции.
Фото: 123rf.com

Минэкономразвития разработал изменения в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 13 августа.

Документом предлагается продлить до 1 сентября 2026 года действие перечня продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которой не применяются положения шестого пункта приложения № 18 к постановлению № 353.

Перечень, о котором идет речь, был утвержден приказом № 4114 от 10.09.2024. В него входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

  • соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);
  • изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);
  • подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);
  • обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Сейчас упрощенный порядок действует до 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, Минпромторг совместно с Минэкономразвития должен до 26 декабря 2025 года дополнить перечень.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Гортинский Андрей Георгиевич
Сегодня в 18:05
Какие это товары аптечного ассортимента?! Они давным-давно перекочевали на маркетплейсы.
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