Минпромторг прорекламирует отечественный фарммедпром за 194,7 млн рублей

Минпромторг заключил контракт с ООО «Центр корпоративных коммуникаций С-Груп» на оказание услуги по увеличению доли российской продукции для обеспечения потребности системы здравоохранения и социальной сферы на внутреннем рынке, следует из данных на сайте госзакупок. Речь идет также о «повышении информированности и приверженности населения к фармацевтической, медицинской и реабилитационной продукции локального производства».

В описании объекта закупки указано, что «с учетом текущей экономической и геополитической ситуации и принимаемых государством мер по преодолению последствий санкционного давления» отечественные производители внедряют новые разработки. Эти мероприятия требуют широкой информационной поддержки на всех уровнях.

Как следует из проектной документации, исполнитель проведет организационную и аналитическую работу с предприятиями фармацевтической, медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Продвигать продукцию предстоит в том числе через маркетинг и продвижение на внутреннем рынке, при необходимости предусмотрено взаимодействие с администрацией президента, Госдумой и правительством. Также подрядчику необходимо проводить конгрессно-выставочные мероприятия, размещать в интернете авторские материалы на тему здравоохранения.

Начальная стоимость закупки — 195,7 млн руб., компания снизила ее на 1 млн руб. Сумму выделят из федерального бюджета, Минпромторг планировал разделить ее на две части: 137,4 млн в 2024 году и 58,3 млн в 2025 году.