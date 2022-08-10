Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг расширил список...

Минпромторг расширил список приоритетных лекарств для поддержки импорта

10.08.2022
11:24
Таисия Кубрина

Минпромторг обновил перечень приоритетных товаров для поддержки их импорта и производства. В список добавили новые группы лекарственных препаратов и интермедиатов, также уточнены категории медицинских изделий.

Минпромторг расширил список приоритетных лекарственных препаратов для поддержки импорта. Приказ министерства № 3041 от 21.07.2022 «Об утверждении Перечня приоритетной продукции для целей поддержки импорта, в отношении импорта которой осуществляется компенсация недополученных Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) доходов» опубликован на портале правовой информации. Документ вступит в силу 19 августа.

Для ввоза товаров из списка импортеры и производители могут получить в Российском экспортно-импортном банке льготные кредиты в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 566 от 08.06.2015. Ранее для этих целей использовался перечень высокотехнологичной продукции для модернизации экономики, утвержденный Приказом Минпромторга № 3092 от 16.09.2020.

По сравнению с предыдущим актом в новый перечень включили новые группы фармацевтической продукции и интермедиатов. Льготные кредиты смогут получить импортеры лекарственных растений, используемых для производства лекарств и косметики (ТН ВЭД 1211 90 860), витаминов, гормонов и гормоноподобных веществ, гликозидов и алкалоидов. Перечень также дополнен большим количеством групп химических веществ, которые могут быть использованы для производства лекарственных препаратов.

Список приоритетных медизделий, наоборот, сократился. Из него исключили очковую оптику и оправы для их изготовления.

Уточнения внесли и в другие категории медпрома. Вместо основных групп медизделий ведомство включило в список отдельные товарные подгруппы. Изменения коснулись микроскопов, лазеров, хирургических аппаратов, ортопедических средств и диагностических приборов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.