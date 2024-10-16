Минпромторг разработал перечни лекарств и медизделий с длительным производственным циклом
Минпромторг разработал проект приказа «Об утверждении перечней лекарственных средств и медицинских изделий, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 9 месяцев или требуется длительный срок реализации». Документ проходит стадию общественного обсуждения до 29 октября.
Согласно проекту приказа, в перечень лекарств, которые изготавливают дольше девяти месяцев или для которых требуется длительный срок реализации, войдет 21 препарат:
|
Международное непатентованное
|
Лекарственная форма
|
1.
|
5-[[[2-[бензил(ди-метил)аммонио]-этил]амино]-карбонил]-2-[(гидрокси-имино)метил]-1-метилпиридиния дихлорид
|
раствор для внутримышечного введения
|
2.
|
Анатоксин дифтерийно-столбнячный
|
суспензия для внутримышечного и подкожного введения;
|
3.
|
Анатоксин дифтерийный
|
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
|
4.
|
Анатоксин столбнячный
|
суспензия для подкожного введения
|
5.
|
Анатоксин столбнячный адсорбированный
|
суспензия для подкожного введения
|
6.
|
Анатоксин ботулинический+анатоксин столбнячный
|
суспензия для подкожного введения
|
7.
|
Антитоксин яда гадюки обыкновенной
|
раствор для инъекций
|
8.
|
Антитоксин ботулинический типа А
|
раствор для инъекций
|
9.
|
Антитоксин ботулинический типа В
|
раствор для инъекций
|
10.
|
Антитоксин ботулинический типа Е
|
раствор для инъекций
|
11.
|
Антитоксин гангренозный
|
раствор для инъекций
|
12.
|
Антитоксин дифтерийный
|
раствор для внутримышечного и подкожного введения
|
13.
|
Антитоксин столбнячный
|
раствор для инъекций
|
14.
|
Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка
|
суспензия для внутримышечного введения
|
15.
|
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка
|
суспензия для внутримышечного введения
|
16.
|
Вакцина для профилактики туберкулеза
|
лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения
|
17.
|
Вакцина для профилактики сыпного тифа
|
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения
|
18.
|
Вакцина для профилактики Ку-лихорадки
|
лиофилизат для приготовления раствора для накожного скарификационного нанесения
|
19.
|
Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита
|
суспензия для подкожного введения
|
20.
|
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита
|
суспензия для внутримышечного введения
|
21.
|
Вакцина для профилактики оспы
|
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения;
В перечень медизделий с длительным сроком производства включат шесть пунктов:
|
Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
|
Наименование медицинского изделия
|
1.
|
ФСР 2008/03138 от 17.03.2021
|
Набор реагентов «Диагностикум клещевого энцефалита сухой для РТГА, РСК, РРГ» по ТУ 21.10.60-071-20401675-2019
|
2.
|
ФСР 2009/06059 от 17.01.2023
|
Набор реагентов «ИФА ТС-АГ-ВКЭ» Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита» по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
|
3.
|
ФСР 2009/06255 от 07.05.2013
|
Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой по ТУ 9388-140-14237183-2009
|
4.
|
ФСР 2009/06255 от 24.05.2021
|
Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой по ТУ 21.20.23-140-20401675-2019
|
5.
|
ФСР 2009/05283 от 28.04.2021
|
Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения аллергенспецифических антител человека «IgE-АТ-ИФТС» по ТУ 21.20.23-114-20401675-2019
|
6.
|
РЗН 2013/198 от 26.02.2021
|
Сыворотки диагностические ботулинические типов А, В, С, Е, F нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации по ТУ 21.20.21-154-20401675-2019
Для лекарств длительность производственного цикла считается с момента введения в процесс исходного сырья до завершения выпускающего контроля (сертификация серий), а для медизделий это интервал времени от начала до окончания производственного процесса изготовления изделия.
Перечни были сформированы на основании предложений, поступивших от производителей лекарств и медизделий, в соответствии с письмом Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга. Всего поступили предложения от 86 организаций. Из них предложения по включению в перечни производимых этими организациями препаратов и медизделий были представлены девятью организациями. Минпромторг посчитал целесообразным учесть предложения АО «Нацимбио» и ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.
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