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Минпромторг разработал правила...

Минпромторг разработал правила уничтожения наркотических средств

13.08.2024
11:24
Дина Коблова
Минпромторг разработал правила уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.
Фото: 123rf.com

Минпромторг разработал проект постановления «О порядке уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным». Документ находится на стадии публичного обсуждения до 4 сентября.

Как следует из пояснительной записки, проект разработан в связи с аннулированием Постановления Правительства РФ № 647 от 18.06.1999. Сейчас в нормативных правовых актах отсутствует порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным в иных законных целях – производство лекарств, научные и учебные цели, проведение экспертиз.

Документ определяет порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, использование которых признано нецелесообразным. Заниматься уничтожением будут:

  • государственные унитарные предприятия (ГУП) и госучреждения (перечень I);
  • муниципальные унитарные предприятия (МУП), входящие в муниципальную систему здравоохранения (перечень II);
  • юридические лица независимо от форм собственности (перечень III).

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров может осуществляться в случаях, если:

  • истек срок годности (за исключением возможности использования в научных и учебных целях);
  • наркотическое средство, психотропное вещество или прекурсор подвергались химическому или физическому воздействию, следствием которого стала ‎их непригодность;
  • неиспользованные наркотические средства были приняты от родственников умерших больных (в порядке, установленном Приказом Минздрава России № 23н от 15.01.2016);
  • трудно определить, является препарат наркотическим средством, психотропным веществом или прекурсором;
  • иные случаи, к которым могут быть отнесены ликвидация юрлица или прекращение им этой деятельности.

Подлежащие уничтожению наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры изымаются из обращения и дальнейшее их использование запрещается.

Правила не распространяются на уничтожение конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, инструментов и оборудования, которое осуществляется в целях реализации пункта 9 статьи 28 и статьи 47 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

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