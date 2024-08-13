Минпромторг разработал правила уничтожения наркотических средств

Минпромторг разработал проект постановления «О порядке уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным». Документ находится на стадии публичного обсуждения до 4 сентября.

Как следует из пояснительной записки, проект разработан в связи ‎с аннулированием Постановления Правительства РФ № 647 ‎от 18.06.1999. Сейчас в нормативных правовых актах отсутствует порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным в иных законных целях – производство лекарств, научные и учебные цели, проведение экспертиз.

Документ определяет порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ‎а также инструментов или оборудования, использование которых признано нецелесообразным. Заниматься уничтожением будут:

государственные унитарные предприятия (ГУП) и госучреждения (перечень I);

муниципальные унитарные предприятия (МУП), входящие в муниципальную систему здравоохранения (перечень II);

юридические лица независимо от форм собственности (перечень III).

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров может осуществляться в случаях, если:

истек срок годности (за исключением возможности использования в научных ‎ и учебных целях);

‎ наркотическое средство, психотропное вещество или прекурсор подвергались химическому или физическому воздействию, следствием которого стала ‎ их непригодность;

неиспользованные наркотические средства были приняты от родственников умерших больных (в порядке, установленном Приказом Минздрава России № 23н от 15.01.2016);

трудно определить, является препарат наркотическим средством, психотропным веществом или прекурсором;

иные случаи, к которым могут быть отнесены ликвидация юрлица или прекращение им этой деятельности.

Подлежащие уничтожению наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры изымаются из обращения и дальнейшее их использование запрещается.

Правила не распространяются на уничтожение конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, инструментов ‎и оборудования, которое осуществляется в целях реализации пункта 9 статьи 28 ‎и статьи 47 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.