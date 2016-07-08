Минпромторг создает кластер в области травматологии и ортопедии

В настоящее время в России создается высокотехнологичный кластер в области травматологии и ортопедии. Один из основных участников создаваемого кластера – ФГУП «ЦИТО». Предприятие относится к ведению Минпромторга России. Предприятие реализует проект по реконструкции и техническому перевооружению производства для обеспечения выпуска импортозамещающих медизделий для ортопедии, травматологии и протезирования в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг.

В рамках проекта кластера предусматриваются ввод новых производственных мощностей и обновление технической базы, расширение ассортимента медицинских изделий, включение производства медицинских изделий в цепочку международной кооперации, поставка российской продукции на международные рынки.

Реализация этого проекта позволит обеспечить выпуск около 190 тыс. медизделий в год. В их числе 45 наименований из перечня медизделий, имплантируемых в организм человека в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

В результате реконструкции и перевооружения предприятия будут запущены производственный комплекс для серийного выпуска имплантируемых медицинских изделий в области травматологии, вертебрологии и ортопедии, амбулаторно-поликлиническое подразделение с функцией комплексной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, производство протезов и ортезов.

Расположенное в Кургане ФГУП «Опытный завод Российского научного центра “Восстановительная травматология и ортопедия” им. акад. Г.А. Илизарова» обладает уникальными технологиями по производству узконаправленного перечня медизделий, в частности, спице-стержневых аппаратов для чрескостного остеосинтеза трубчатых костей. Результаты применения аппарата Илизарова привели к созданию в мире новой ортопедической специальности по удлинению и реконструкции конечностей. Модернизировать технологии производства этих изделий, их продвижения на российском рынке и экспорта предполагается с использованием производственного потенциала ФГУП «ЦИТО».

«Последующее объединение ФГУП “ЦИТО” и ФГУП “Опытный завод” будет способствовать развитию потенциала отечественного инновационного производства и обеспечению потребностей людей в качественных и доступных медицинских изделиях, имеющих конкурентные преимущества на мировом рынке», – считают в правительстве.