Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг утвердил перечень...

Минпромторг утвердил перечень критической фармпродукции до 2026 года

04.03.2024
15:06
Коблова Дина
Елена Калиновская
Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции в фармотрасли с 2024 по 2026 годы. В новом перечне указаны объемы потребления и производства по полному циклу по 219 МНН лекарств для каждого года.
Фото: usertrmk/Freepik

Министерство промышленности и торговли утвердило перечень критической промышленной продукции в фармацевтической отрасли на 2024 год и на плановые 2025—2026 годы, следует из приказа № 821 от 29 февраля.

В новом перечне указаны объемы потребления и необходимые объемы производства по полному циклу по 219 МНН лекарств для каждого года.

В 2024 году планируется, что объем потребления в деньгах составит 390 млрд руб., из них лекарств, произведенных по полному циклу, 14,2 млрд руб., в 2025 году 412,5 млрд и 14,8 млрд руб. соответственно, в 2026 году 429,8 млрд и 15,4 млрд руб.

Самый дорогой препарат из списка асфотаза альфа, стоимость упаковки около 5,1 млн руб., препарат применяется при орфанном заболевании гипофосфатазия. Ежегодная потребность 500 упак. В ГРЛС пока зарегистрирован один препарат компании Alexion.

Больше 1 млн руб. за упаковку обойдутся тедуглутид для лечения синдрома короткой кишки и ланаделумаб для профилактики приступов наследственного ангионевротического отека. Оба препарата выпускает Takeda.

Самые недорогие препараты атенолол с ценой 46,8 руб. за упаковку, фуросемид с ценой 48,8 руб., ацетилсалициловая кислота с ценой 54,2 руб.

Согласно документу, по полному циклу в 2024 году должны выпускаться 67 МНН, в 2025 году 95, в 2026-м 110 из всех препаратов, перечисленных в приказе.

В документе говорится, что свою силу утрачивает приказ № 2681 от 20 июля 2021 года «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности до 2024 года».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.