Минпромторг утвердил перечень критической фармпродукции до 2026 года

Министерство промышленности и торговли утвердило перечень критической промышленной продукции в фармацевтической отрасли на 2024 год и на плановые 2025—2026 годы, следует из приказа № 821 от 29 февраля.

В новом перечне указаны объемы потребления и необходимые объемы производства по полному циклу по 219 МНН лекарств для каждого года.

В 2024 году планируется, что объем потребления в деньгах составит 390 млрд руб., из них лекарств, произведенных по полному циклу, — 14,2 млрд руб., в 2025 году — 412,5 млрд и 14,8 млрд руб. соответственно, в 2026 году — 429,8 млрд и 15,4 млрд руб.

Самый дорогой препарат из списка — асфотаза альфа, стоимость упаковки около 5,1 млн руб., препарат применяется при орфанном заболевании гипофосфатазия. Ежегодная потребность — 500 упак. В ГРЛС пока зарегистрирован один препарат компании Alexion.

Больше 1 млн руб. за упаковку обойдутся тедуглутид для лечения синдрома короткой кишки и ланаделумаб для профилактики приступов наследственного ангионевротического отека. Оба препарата выпускает Takeda.

Самые недорогие препараты — атенолол с ценой 46,8 руб. за упаковку, фуросемид с ценой 48,8 руб., ацетилсалициловая кислота с ценой 54,2 руб.

Согласно документу, по полному циклу в 2024 году должны выпускаться 67 МНН, в 2025 году — 95, в 2026-м — 110 из всех препаратов, перечисленных в приказе.

В документе говорится, что свою силу утрачивает приказ № 2681 от 20 июля 2021 года «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в фармацевтической промышленности до 2024 года».