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Минпромторг завершил работу...

Минпромторг завершил работу над проектом перечня стратегически значимых лекарств

20.06.2025
11:25
Отдел новостей
Минпромторг представил рынку финальную версию наполнения перечня СЗЛС. Его предлагают разделить на две части с разными мерами поддержки. В правительстве споры вызывает только пункт о сроке патентной защиты препарата, который может претендовать на включение в перечень.
Фото: 123rf.com

Минпромторг представил российским и зарубежным фармпроизводителям финальную версию перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), узнал «Коммерсантъ». Документ обсуждался 18 июня с Минздравом, ФАС и Минфином.

Как заявила на Петербургском международном экономическом форуме замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, перечень СЗЛС разделят на две части по уровням локализации.

В первом разделе при госзакупках будет применяться правило «второй лишний». В него войдут наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня.

Во втором разделе лекарства получат ценовую преференцию 1530%. В него войдут антибактериальные препараты, средства против особо опасных инфекций, для социально значимых заболеваний, заболеваний, указанных в федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также заболеваний, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности.

Базовым условием для включения в оба списка является наличие препарата в Перечне ЖНВЛП.

Проект постановления находится на стадии согласования, после чего его вынесут на публичное обсуждение, сказала Приезжева.

Как пояснил источник «Коммерсанта», в правительстве споры вызывает только пункт о сроке патентной защиты препарата, который может претендовать на включение в перечень СЗЛС. Минпромторг считает достаточным два года, ФАС настаивает на пяти. Противоречия ведомства планируют разрешить уже на совещании у профильного вице-премьера до 1 июля. 

Производители надеются на расширение перечня СЗЛС. «Мы выступали бы за его дальнейшее расширение лекарственными препаратами наиболее востребованных социально значимых нозологий (ВИЧ, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкопрепараты, болезни легких), а также применяемыми при трансплантации органов», — отметил глава «Активного компонента» Александр Семенов.

В то же время глава ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава отметил, что в проекте не содержится информации о том, по какому принципу лекарственные препараты могут в дальнейшем попасть в перечень СЗЛС.

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