Минсельхоз намерен изменить порядок ведения госреестра ветпрепаратов

Минсельхоз предложил внести изменения в Порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденный приказом Минсельхоза России № 280 от 9 июня 2017 года. Проект постановления сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Предлагается расширить содержание реестровой записи о ветпрепарате за счет информации о том, является ли лекарство иммунобиологическим, радиофармацевтическим, гомеопатическим, биологическим, впервые зарегистрированным в России в соответствии с № 61-ФЗ от 12.04.2010 или с Правилами регулирования обращения ветпрепаратов на таможенной территории ЕАЭС.

В записи о фармсубстанциях для производства ветпрепаратов предлагается включить сведения о их дозировке, фасовке и упаковке. Дополнительно в графе «наименования и адрес производителя субстанции» будет указан его ИНН, а для иностранных компаний: страна их регистрации, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер и код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог.

Как рассказал «ФВ» исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков, разрабатываемый приказ носит сугубо технический характер.

«Это часть большого процесса адаптации национального законодательства к работе по единым Правилам регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза. Напомню, документ вступил в силу 13 марта, и примеры подобной «донастройки» регулирования мы сейчас наблюдаем по всему ЕАЭС», — поделился Жаворонков.

В течение переходного периода производители должны привести регистрационные досье на ветеринарные лекарственные препараты в соответствие с единым стандартом. Новые правила обращения ветпрепаратов затрагивают в том числе регистрацию и подтверждение регистрации.