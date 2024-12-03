Минсельхоз намерен отменить национальные правила фармаконадзора ветпрепаратов

Минсельхоз предложил признать утратившим силу собственный приказ № 357 от 10.10.2011. Проект приказа об этом находится на стадии общественного обсуждения до 16 декабря.

Приказом, который предлагается отменить, утвержден Порядок проведения мониторинга безопасности ветеринарных лекарственных препаратов, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарств для животных и предоставления информации об этом.

Как следует из проекта, приказ намерены отменить для приведения нормативно-правовой базы Минсельхоза в соответствие с законодательством. В случае утверждения документа он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

С 13 марта 2024 года в странах ЕАЭС начался переходный период, в течение которого производители должны привести регистрационные досье на ветпрепараты в соответствие с единым стандартом. Новые правила обращения ветпрепаратов затрагивают в том числе регистрацию и подтверждение регистрации. Правила ЕАЭС также определяют порядок обмена сведениями в части фармаконадзора, проведение GMP-инспекций и принципы экспертизы ветпрепаратов для определения соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения.