Минсельхоз обновил правила исследований ветпрепаратов

Министерство сельского хозяйства утвердило новые правила проведения доклинических и клинических исследований препартов для ветеринарного применения, а также исследований биоэквивалентности ветпрепаратов. Приказ № 153 от 14.03.2025 опубликован на портале правовой информации.

Новые правила заменят приказ Минсельхоза № 101 от 06.03.2018, утратит силу также п.4 приказа № 309 от 05.06.2020, которым внесены изменения в старые правила.

Как и прежде, разработчик препарата должен уведомить Россельхознадзор о дате начала и месте осуществления исследования в течение десяти рабочих дней с даты утверждения плана клинисследования, а служба должна сообщить разработчику о получении уведомления в течение десяти рабочих дней. В новом приказе также указано, что информирование уполномоченного органа субъекта РФ должно произойти в течение трех рабочих дней.

В новом документе также указано, что при возникновении угрозы для здоровья или окружающей среды исследование приостанавливается немедленно, а разработчик уведомляется в течение рабочего дня. О прекращении или возобновлении исследования разработчик сообщает в Россельхознадзор в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.

Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.