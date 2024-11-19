Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию ветпрепаратов

Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию лекарств для животных в рамках ЕАЭС. Так, за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации намерены установить пошлину в 461 тыс. руб. Соответствующие изменения в федеральный закон проходят общественное обсуждение.

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