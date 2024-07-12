Минсельхоз предложил направить на разработку и производство ветпрепаратов более 13 млрд руб

Минсельхоз разработал проект изменений в постановление № 996 от 25.08.2017 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы». Документ проходит общественное обсуждение до 24 июля.

Авторы проекта предлагают принять отдельную подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России, срок ее реализации — с 2025 по 2030 год.

В рамках подпрограммы планируется довести до 70% собственное производство химико-фармацевтических ветеринарных препаратов и до 37% отечественных ветеринарных вакцин в сегменте животноводства. Развивать производство ветпрепаратов намерены в таких отраслях животноводства, как скотоводство, свиноводство, птицеводство и аквакультура.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, объем необходимых средств на период реализации подпрограммы ‎по ветпрепаратам за счет федерального бюджета составит 1 035 000 тыс. руб. Предполагаемый объем внебюджетного финансирования — 12 050 000 тыс. руб.