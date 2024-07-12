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Минсельхоз предложил направить...

Минсельхоз предложил направить на разработку и производство ветпрепаратов более 13 млрд руб

12.07.2024
16:34
Дина Коблова
Минсельхоз предложил принять подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России с 2025 по 2030 год. На ее реализацию необходимо направить более 1 млрд руб. из средств федерального бюджета и свыше 12 млрд руб. из внебюджетных источников.
Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik

Минсельхоз разработал проект изменений в постановление № 996 от 25.08.2017 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы». Документ проходит общественное обсуждение до 24 июля.

Авторы проекта предлагают принять отдельную подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России, срок ее реализации — с 2025 по 2030 год.

В рамках подпрограммы планируется довести до 70% собственное производство химико-фармацевтических ветеринарных препаратов и до 37% отечественных ветеринарных вакцин в сегменте животноводства. Развивать производство ветпрепаратов намерены в таких отраслях животноводства, как скотоводство, свиноводство, птицеводство и аквакультура.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, объем необходимых средств на период реализации подпрограммы по ветпрепаратам за счет федерального бюджета составит 1 035 000 тыс. руб. Предполагаемый объем внебюджетного финансирования — 12 050 000 тыс. руб.

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