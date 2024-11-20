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Минсельхоз предложил сделать...

Минсельхоз предложил сделать бессрочными правила проведения ветеринарного контроля

20.11.2024
15:11
Дина Коблова
Минсельхоз намерен сделать бессрочными правила проведения ветеринарного контроля (надзора), срок действия которых ограничен до 1 сентября 2025 года. Авторы документа также указывают, что по результатам правоприменительной практики этих правил негативных последствий от них нет.
Фото: 123rf.com

Минсельхоз предложил сделать бессрочными правила проведения ветеринарного контроля (надзора), установленные постановлением правительства № 1097 от 30.06.2021. Проект постановления об этом находится на общественном обсуждении до 4 декабря.

Сейчас срок действия указанного документа ограничен до 1 сентября 2025 года. Как следует из пояснительной записки, ограничение обусловлено необходимостью дать оценку правоприменительной практики для дальнейшего разграничения полномочий Россельхознадзора и Роспотребнадзора в части контроля за готовой продукцией, которое базируется на соблюдении требований технических регламентов.

Однако техрегламенты не используют принцип разделения обязательных требований с точки зрения сфер регулирования. Так, согласно правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в техрегламентах содержатся санитарные требования и процедуры, а также ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования, которые имеют общий характер.

Авторы документа также указывают, что анализ результатов правоприменительной практики постановления № 1097 не выявил негативных последствий для хозяйствующих субъектов.

«Нормы постановления № 1097 позволяют обеспечить эффективный контроль безопасности продукции животного происхождения на всех этапах ее обращения — от получения сырья и производства продукции до хранения и поставок готовой продукции. Это гарантирует продовольственную безопасность России в целом, а отечественным предприятиям-производителям дает возможность повысить свой экспортный потенциал», — следует из пояснительной записки.

Кроме того, документом предлагается ограничить до 1 сентября 2027 года срок действия подп.«б» п.3 Положения о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре). Это необходимо для продолжения формирования правоприменительной практики относительно влияния госконтроля на хозяйствующие субъекты и проведение ее анализа. Сейчас сформировать такую практику трудно из-за моратория на проведение проверок (постановление № 336 от 10.03.2022).

В случае принятия постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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