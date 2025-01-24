Минсельхоз расширил перечень получающих господдержку производителей ветпрепаратов

Минсельхоз утвердил приказ № 733 от 12.12.2024, которым вносятся изменения в перечень ветеринарных препаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментных препаратов, которые производят из продукции (сырья), не относящейся к сельскохозяйственной.

Перечень, о котором идет речь, утвержден приказом Минсельхоза № 509 от 03.09.2024. Авторы документа предлагают исключить из приказа слова «за исключением вакцин, имеющих температурный режим хранения и транспортирования минус 60 градусов Цельсия или ниже».

Как ранее рассказал «ФВ» исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков, руководство Минсельхоза предпринимает заметные усилия по созданию условий для масштабирования производства ветпрепаратов внутри страны. Приказ укладывается в эту логику и направлен на расширение круга потенциальных получателей мер государственной поддержки.

В прошлом году для финансовой поддержки проектов развития ветеринарной биофармацевтической отрасли был принят закон № 320-ФЗ от 08.08.2024. Он начал действовать с 1 сентября и заложил основу для предоставления бюджетных средств и льготных кредитов производителям ветпрепаратов и кормовых добавок. Вышедший приказ дополнительно расширяет перечень получателей этой поддержки и распространяет ее на всех производителей ветвакцин, в том числе тех, которые требуют сверхнизких температур хранения.

По словам Жаворонкова, пока сложно оценить время, в которое отечественные производители смогут воспользоваться новыми мерами поддержки. Дело в том, что, предварительно, ветеринарная биофармацевтическая отрасль будет претендовать на льготные кредиты в общем порядке с сельхозтоваропроизводителями.

«При этом сроки фактического масштабирования производства, даже при условии получения этих мер поддержки, понятно, большие. Именно поэтому сейчас, на наш взгляд, важно не терять взвешенного подхода к обеспечению потребностей животноводов — стремиться наравне с развитием производства сохранять и диверсифицировать поставки в Россию международных решений», — заявил Жаворонков.