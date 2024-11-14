Минсельхоз расширил сведения в реестре ветпрепаратов

Минсельхоз внес изменения в Порядок ведения государственного реестра ветеринарных препаратов (утвержден Приказом Минсельхоза № 280 от 09.06.2017). Приказ № 543 от 20.09.2024 опубликован на официальном портале правовых актов.

Документ расширяет сведения, которые вносятся в государственный реестр ветпрепаратов. К ним добавляется информация о том, является ли ветпрепарат иммунобиологическим, радиофармацевтическим, гомеопатическим, биологическим или тканеинженерным лекарственным препаратом, впервые зарегистрированным в РФ.

Еще реестровая запись теперь дополняется данными о форме выпуска с указанием дозировки (при наличии), фасовки и упаковки. Кроме того, российские юрлица должны указывать ИНН, а иностранные юрлица — страну регистрации, название регистрирующего органа, регистрационный номер и код налогоплательщика в стране.

Изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Россельхознадзор утвердил форму выписки из государственного реестра ветпрепаратов (Приказ № 906 от 17.07.2024). Согласно документу, в выписке должны быть указаны ТН и МНН ветпрепарата, его лекарственная форма и дозировка, наименования держателя или владельца регистрационного удостоверения на ветпрепарат, наименование и адрес производителя лекарства, дата госрегистрации ветпрепарата, регистрационный номер ветпрепарата и дата замены регудостоверения на бессрочное регудостоверение (при наличии).