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Минсельхоз утвердил новые...

Минсельхоз утвердил новые правила экспертизы ветпрепаратов

12.09.2022
14:17
Ринат Васбеев

Минсельхоз утвердил новые правила экспертизы ветпрепаратов. Новые правила вступят в силу в 2023 году.

Фото: Васбеев Ринат

С 1 марта 2023 года вступят в силу новые правила проведения экспертизы ветеринарных препаратов. Министерство сельского хозяйства утвердило Приказ № 529 от 15.08.2022 «Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и форм заключений комиссии экспертов». 

Приказ устанавливает:

  • правила проведения экспертизы препаратов для ветеринарного применения;
  • форму заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата;
  • форму заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества фармсубстанции для ветеринарного применения.

Экспертизу ветпрепаратов будет проводить подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. 

Новые правила заменят принятый в 2012 году документ.

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