Минсельхоз выделит агробизнесу льготные кредиты при условии закупки отечественных препаратов

Из-за повышения цен на импортируемые из-за рубежа ветеринарные препараты Минсельхоз планирует пересмотреть условия выдачи краткосрочных кредитов, выяснил «Коммерсантъ».

В соответствующем письме директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой, с которым ознакомилось издание, говорится о том, что льготные кредиты на закупку ветеринарной фармацевтики будут выдаваться при условии, что 50% от этой закупки составят отечественные ветеринарные лекарства.

Инициативу объясняют текущей геополитической ситуацией, из-за которой выросли цены на импортное фармсырье, готовые препараты и логистику. Это, по мнению министерства, может привести к снижению темпов роста производства и удорожанию продукции животноводства.

По данным издания, отрасль не поддержала возможный пересмотр выдачи льготного кредитования, ссылаясь на высокую эффективность импортных лекарств и сложности в отчетности по льготному кредитованию.

В целом доля отечественных ветпрепаратов на рынке растет уже третий месяц подряд, отмечают аналитики.