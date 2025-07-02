Минтруд обновит страховые тарифы на профзаболевания для организаций

Минтруд разработал проект Федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Документ проходит общественное обсуждение до 27 июля.

Согласно проекту, в 2026–2028 годах страховые тарифы будут рассчитаны по тем же ставкам, что и в 2006 году, в соответствии с Федеральным законом № 179-ФЗ от 22.12.2005 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». Размер взноса будут рассчитывать как процент от зарплаты или выплат по договорам ГПХ или авторского заказа.

В пояснительной записке к документу указано, что сохраняются условия и размеры тарифов, действовавших в 2025 году. Это 32 страховых тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — от 0,2 до 8,5 процента к суммам выплат и иных вознаграждений в соответствии с видами экономической деятельности по классам профриска. Средний тариф по всем отраслям составит 0,54%

Если сотрудник — инвалид I, II или III группы, взнос снижается до 60% от страхового тарифа. Льгота применяется только к выплатам в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг). Документом предлагается распространить эту льготу на 2026—2028 годы на индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, так же, как и в 2025 году.

Общая сумма затрат на страховые взносы составит:

в 2026 году — 194,5 млрд руб.;

в 2027 году — 206,1 млрд руб.;

в 2028 году — 217,1 млрд руб.

В случае утверждения Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2026 года.