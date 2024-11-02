Минтруд предложил признать утратившими силу ряд приказов Минздравсоцразвития

Минтруд предложил признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 892 от 30.12.2006 «Об утверждении Правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки». Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 12 ноября.

Признать утратившими силу предлагается также изменения, внесенные в приказ № 892, изложенные в следующих приказах:

№ 24н от 28.01.2009,

№ 1038н от 09.09.2011,

№ 176н от 31.03.2020,

№ 782н от 01.03.2023.

Также Минтруд разработал проект приказа, которым предлагается признать утратившими силу приказ Минздравсоцразвития № 692н от 01.12.2008 «Об утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет», а также изменения, которые в него вносились (приказы № 520н от 14.07.2010 и № 63н от 15.02.2016).