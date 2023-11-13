Минтруд снова хочет расширить перечень индикаторов риска для проверок

Министерство труда планирует внедрить два новых индикатора риска, которые будут использоваться для определения частоты проверок работодателей со стороны трудинспекции. Эти индикаторы помогут выявлять нарушения обязательных требований трудового законодательства при государственном контроле и надзоре. Проект приказа Минтруда вынесен на общественное обсуждение.

К новым индикаторам относят:

выявление признаков выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда путем соотношения фонда оплаты труда и количества работников за отчетный период;

отсутствие кадровых изменений, при условии сокращения обязательных отчислений в Социальный фонд России на 50%.

Минимальный размер оплаты труда — это нижний порог вознаграждения, которое работодатели обязаны платить сотруднику за полную ставку. В 2023 году МРОТ составляет 16 242 руб. в месяц. С 1 января 2024 года он может быть увеличен на 18,5%, до 19 242 руб.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты № 838н от 30.11.2021.

Индикатором риска является отклонение от параметров объекта контроля, которые не являются нарушениями обязательных требований. Но они могут свидетельствовать о наличии таких нарушений и послужить основанием для проведения внеплановой проверки со стороны Роструда.

Несколько месяцев назад Минтруд уже вносил изменения в перечень индикаторов риска. С 1 августа 2023 года Приказом Минтруда России № 215н от 27.03.2023 расширен перечень показателей. Они связаны с числом несчастных случаев на производстве, наличием отметки о проведенной спецоценке и ее сроках. Также при принятии судом заявления о банкротстве работодателя теперь учитывают среднесписочную, а не среднестатистическую численность работников.