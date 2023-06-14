Минздрав Московской области рассказал о проблемах онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Московская область столкнулась с рядом сложностей в ходе участия в пилоте по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Основные из них связаны с неудобствами от момента получения рецепта до доставки лекарства. Из-за них, а также из-за небольшого количества аптечных организаций, участвующих в эксперименте, пока сервис мало востребован, рассказал заместитель министра здравоохранения Московской области Геннадий Легостаев в ходе ПМЭФ-23, передает корреспондент «ФВ».

На первом этапе взаимодействия с аптечными организациями минздрав Московской области увидел сложности с точки зрения соблюдения требований закона о персональных данных. Оказалось, что при запуске системы «упустили из виду клиентский путь, то есть совместно с ними мы не прошли путь пациента, не учли специфику работы сайта» онлайн-аптеки, пояснил Легостаев.

«Сначала пациент подписывает согласие на электронный рецепт, затем происходит его выдача, пациент идет на региональный портал госуслуг, находит свои рецепты там, копирует их номер, переходит на сайт аптеки, смотрит, какие из них доступны в рамках эксперимента, вбивает скопированные номера и оформляет заказ с доставкой, — описал путь клиента заместитель министра. — Сценарий сложный и неудобный».

До конца года планируется доработать региональный портал госуслуг, чтобы непосредственно оттуда можно было «проваливаться» в аптечную сеть, находить ближайшую аптеку на карте, анонсировал спикер.

«Сейчас рецепт, выписанный на три разные МНН, в системе отображается тремя отдельными строчками. Было бы неплохо увидеть это одним заказом», — рассказал о второй предстоящей доработке Легостаев.

Также минздрав Московской области работает с врачами, чтобы они информировали пациентов о такой возможности выкупа и доставки препаратов. По словам заместителя министра, сейчас в эксперименте участвуют три аптечные организации, еще три находятся на стадии подключения. С марта в регионе выписано порядка 900 тыс. электронных рецептов, конкретно количество доставок лекарств по ним он не назвал, ограничившись термином «двузначное число».

Руководитель экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров признался: у него было ощущение, что в Московской области с пилотом по дистанционной торговле Rx-лекарствами «все хорошо».

«Я сейчас просто чуть со стула не упал, когда вы начали рассказывать про сложности. Особенно удивительно, что надо писать бумажку — согласие на е-рецепт. Бегали-бегали от бумажки и снова к ней прибежали. То есть мы ничего умного не сделали», — резюмировал Петров. Он сказал, что надо будет собрать вместе другие регионы, чтобы они послушали об опыте Московской области и могли избежать тех же проблем.