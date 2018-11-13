Минздрав Ульяновской области ищет замену АО «Ульяновскфармация»

10:59
21 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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В Агентстве государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области полагают, что избежать продажи активов АО «Ульяновскфармация» с молотка в счет погашения долгов перед кредиторами можно путем продажи пакета акций с сохранением контроля за политикой предприятия со стороны правительства региона.

Весьма оптимистично настроено и нынешнее руководство компании.

«Ситуация исправляется, – говорит директор АО «Ульяновскфармация» Антон Мухаметов. – Это видно по ассортименту аптек. Планы выполняются, выручка увеличивается. Банкротство не означает, что сеть будет закрыта в один момент. Во время процедуры наблюдения компания будет осуществлять деятельность. Вполне возможно финансовое оздоровление».

Однако министр здравоохранения Сергей Панченко признался газете «Коммерсантъ Волга», что в ведомстве уже приступили к созданию бюджетного учреждения, которое «займется обеспечением лекарствами льготников и минимальным обязательным ассортиментом — населения райцентров». Как именно это будет происходить, пока неясно хотя бы потому, что на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости положить конец практике, когда с легкой руки местных властей государственные и муниципальные аптечные учреждения монополизируют рынки поставок ЛС в стационары и льготным категориям граждан и злоупотребляют этим положением. Впрочем, камнем преткновения является Федеральный закон «О наркотических средствах  и психотропных веществах», которым установлена государственная монополия на основные виды деятельности по обороту данных веществ, в том числе распределение.

Добавим, что в последнее время «Ульяновскфармация» закрыла  27 нерентабельных аптек из тех, которые не занимались отпуском лекарств льготникам. Весной этого года прежнее руководство компании сообщало, что в аптечной сети в минус работает 58 розничных точек.

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