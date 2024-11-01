Минздрав детализирует сбор заявок на обеспечение лекарствами пациентов с ВИЧ и туберкулезом

Минздрав предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016. Соответствующий проект документов находится на стадии общественного обсуждения до 13 ноября.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, документ разработан для совершенствования механизма организации обеспечения лекарствами пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также обеспечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя антибактериальными и противотуберкулезными препаратами.

Авторы проекта предлагают детализировать процедуру сбора заявок, а также установить возможность представления заявок и осуществления закупки препаратов при наличии сложившейся ‎по итогам проведенных закупок экономии.

Согласно документу, Минздрав не позднее 1 марта текущего года должен проинформировать Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и профильные органы в регионах о планируемых ‎им предельных объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. Их рассчитывают ‎на основании данных, представляемых до 15 февраля текущего года Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО), с учетом численности больных и среднего объема бюджетных ассигнований за три финансовых года, предшествующих текущему.

Право пациента на обеспечение лекарствами возникает со дня включения сведений о нем в федеральный или в региональный сегменты Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ. Дата включения больного в Федеральный регистр фиксируется лечащим врачом в медицинской карте пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях.

Минздрав информирует ФМБА, ФСИН и региональные органы о возможности представления до 15 апреля в ФЦПиЛО предварительных заявок ‎без согласования. ФЦПиЛО, учитывая предварительные объемы необходимых препаратов, направляет их производителям и (или) поставщикам лекарственных препаратов запросы для определения возможности поставки и стоимости. Не позднее 1 мая центр представляет в Минздрав сводную информацию о проделанной работе.

Затем Минздрав информирует региональные органы, ФМБА и ФСИН о возможности представления в ФЦПиЛО ‎не позднее 20 августа согласованных территориальными органами Росздравнадзора заявок с приложением обоснований по их объему, а также перечень организаций-получателей.

ФЦПиЛО рассматривает представленные заявки, согласовывает их и не позднее 15 сентября представляет в комиссию Минздрава по рассмотрению заявок. Положение о комиссии и ее состав утверждаются самим министерством. Заявки рассматривают в течение 30 дней со дня поступления. ‎При рассмотрении комиссия учитывает изменение численности пациентов в текущем году.

Ранее Минздрав предложил детализировать процедуру сбора заявок федеральными учреждениями, ФМБА и профильными региональными ведомствами для обеспечения клиник вакцинами по Национальному календарю профилактических прививок. Изменения намерены внести в Постановление Правительства РФ № 1688 от 05.10.2021.