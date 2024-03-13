Минздрав хочет обновить порядок проведения этических экспертиз для клинисследований препаратов

Минздрав предложил утвердить новое положение о Совете по этике, порядке его создания и деятельности, требования к квалификации экспертов и форму заключения совета по этике. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения.

Документ должен заменить действующие приказы ведомства №753н от 26.08.2010 «Об утверждении порядка организации и проведения этической экспертизы возможности проведения клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения и формы заключения совета по этике» и №986н от 29.11.2012 «Об утверждении положения о Совете по этике».

Согласно обновленному положению, Совет должен выдавать заключения об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования лекарства. Он также будет проводить этические экспертизы возможности применения препаратов в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, для профилактики и лечения заболеваний, опасных для окружающих, заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, а также лекарств в случае их дефектуры или риска ее возникновения в связи с санкциями.

Планируется сократить с 30 до 25 рабочих дней срок проведения этической экспертизы. Взаимодействие с участниками рынка будет проходить через личный кабинет заявителя.

В случае, если приказ утвердят, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Поправки разработаны в рамках гармонизации с правом ЕАЭС.