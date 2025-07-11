Минздрав и ФАС обновили рекомендации для госзакупок

Минздрав и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовали совместное письмо, разъясняющее порядок определения начальной максимальной цены контракта, утвержденного приказом Минздрава РФ №1064н от 19.12.2019. Рекомендации для госзаказчиков разработаны во избежание некорректного расчета цены контракта и срывов закупок. При этом в документе отмечается, что письмо не является нормативным актом.

Ранее Минздрав и ФАС рекомендовали не учитывать цены на препарат, который отсутствует в гражданском обороте. Кроме того необходимо не брать в расчет лекарства, у которых закончился срок годности.

Новая рекомендация касается ввода в гражданский оборот воспроизведенных препаратов. Госзаказчикам следует проверить наличие вступивших в законную силу решений о незаконном введении дженерика в гражданский оборот при наличии действующего патента оригинального препарата, вынесенных ФАС или арбитражными судами.

ФАС отметила в официальном, что новая редакция учитывает вероятность недобросовестной конкуренции между фармкомпаниями.