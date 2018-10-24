Минздрав и Минпромторг планируют создать комбинированный препарат для лечения ВИЧ

«Обсуждаем с Минпромторгом возможность выпуска комбинированных форм лекарственных препаратов, чтобы больные принимали не три медикамента, а один. Задача сложная, но мы ведь смогли за пару лет создать собственную антиретровирусную фармпромышленность», – сказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, создание комбинированных лекарств позволит увеличить приверженность терапии, и снизит риск резистентности вируса, который часто возникает на фоне нерегулярного приема тех или иных лекарств их индивидуальной схемы лечения.

Министр также добавила, что в РФ продолжает увеличиваться охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией.

«В 2010 году лишь 19% ВИЧ-инфицированных получали антиретровирусную терапию. В 2015-м показатель составлял 26% процентов. По результатам неполного 2018-го имеем уже 56%», – отметила она.

Источник: ТАСС