Минздрав и Минпромторг планируют создать комбинированный препарат для лечения ВИЧ

10:07
19 декабря 2018
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Минздрав РФ совместно с Минпромторгом РФ обсуждают возможность создания комбинированного препарата для терапии ВИЧ, чтобы уменьшить число принимаемых лекарств. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

«Обсуждаем с Минпромторгом возможность выпуска комбинированных форм лекарственных препаратов, чтобы больные принимали не три медикамента, а один. Задача сложная, но мы ведь смогли за пару лет создать собственную антиретровирусную фармпромышленность», – сказала она в интервью  ТАСС. 

По ее словам, создание комбинированных лекарств позволит увеличить приверженность терапии, и снизит риск резистентности вируса, который часто возникает на фоне нерегулярного приема тех или иных лекарств их индивидуальной схемы лечения. 

Министр также добавила, что в РФ продолжает увеличиваться охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией.

«В 2010 году лишь 19% ВИЧ-инфицированных получали антиретровирусную терапию. В 2015-м показатель составлял 26% процентов. По результатам неполного 2018-го имеем уже 56%», – отметила она.

Источник: ТАСС

Персоны
Скворцова Вероника

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