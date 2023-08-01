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«СоюзФарма» попросила Минздрав...

«СоюзФарма» попросила Минздрав и Минпромторг научить аптеки вносить реквизиты рецептов в СМДЛП

01.08.2023
18:36
Екатерина Погонцева
«СоюзФарма» направила письмо в Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор и оператору системы МДЛП ЦРПТ, в котором выражает обеспокоенность тем, что аптеки до сих пор не получили четких инструкций о том, как им отчитываться о рецептах в системе маркировки. В частности, как различать порядок и формат передачи сведений об электронных и бумажных рецептах.
Фото: Екатерина Погонцева

Аптеки обеспокоены вступающими с 1 сентября в силу новыми требованиями о внесении сведений о рецептах в систему МДЛП. Участники рынка до сих пор не получили никаких инструкций, какие данные необходимо будет передавать, о каких рецептах отчитываться, как быть, если разными бланками предусмотрены разные реквизиты. Об этом говорится в обращении ассоциации «СоюзФарма» (имеется в распоряжении «ФВ»), которое 1 августа направлено в Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор и оператору системы МДЛП ЦРПТ.

В соответствии с правилами, установленными пунктом 32 Постановления Правительства РФ № 1556, которые продолжают действовать после 01.09.2023 года, предусмотрено, что передача сведений в систему МДЛП осуществляется посредством направления файлов в формате и в соответствии с инструкцией, описывающей процедуры представления сведений субъектами обращения лекарственных средств, согласованной Минздравом России и размещенной оператором на его сайте, говорится в обращении.

В инструкции должны быть учтены все изменения и новый порядок (формат) передачи сведений в систему. В противном случае невозможно будет обеспечить исполнение установленных требований надлежащим образом. Это приведет к тому, что при осуществлении фармацевтической деятельности и внесении сведений в систему МДЛП с 1 сентября у аптечных организаций могут возникнуть существенные проблемы и неблагоприятные последствия.

Среди вопросов, требующих ответов: различается ли порядок и (или) формат передачи сведений в систему МДЛП реквизитов бумажных и электронных рецептов, как быть с рецептурными бланками формы № 107-1/у, у которых номер и серия рецепта отсутствуют, и с дубликатом электронного рецепта, у которого также нет номера.

Наконец, исполнительный директор Ассоциации аптечных организаций «СоюзФарма» Мария Литвинова просит разъяснить, требуется ли переделывать текущую интеграцию и (или) осуществлять перенастройку, обновление программного обеспечения, кассовых аппаратов.

О том, что все эти моменты не урегулированы, участники рынка информировали ЦРПТ в ходе вебинара 7 июля. Тогда представитель оператора обещал предоставить ответы «в скором времени».

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