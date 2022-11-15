Минздрав и Минпромторг согласовали законопроект по производственным аптекам

Законопроект о производственных аптеках прошел согласование в Минздраве и Минпромторге, сообщил «ФВ» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, автор законопроекта Айрат Фаррахов. По его мнению, законопроект выйдет на второе чтение и с большой долей вероятности будет принят. Поправки учитывают все замечания, которые возникли у регуляторов после первого чтения, рассказал депутат.

Законопроект предполагает внесение изменений в правила изготовления препаратов аптечными организациями. Он был внесен в Госдуму в сентябре 2019 года, после чего ожидал назначения ответственного комитета и соответствующих заключений. В первом чтении проект был принят лишь в марте 2021 года. Тогда отношение Минздрава к инициативе было сложным, рассказал Фаррахов, поскольку было непонятно, каким образом можно контролировать процесс производства препаратов в аптеках.

«При изготовлении лекарственных препаратов аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, используются лекарственные препараты и (или) фармацевтические субстанции, включенные соответственно в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения, Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза в установленном порядке», — процитировал Фаррахов выдержку из согласованного варианта документа.

При этом не допускается изготовление лекарственных препаратов, уже зарегистрированных в России. Кроме того, из законопроекта была исключена возможность производства препаратов индивидуальными предпринимателями. По данным Фаррахова, производственную лицензию имеют лишь 16 аптечных организаций среди ИП.

Теперь авторам законопроекта предстоит совместная работа с регуляторами над подготовкой нормативной базы. В силу закон вступит 1 сентября 2023 года.

«Изначально предполагалось, что закон вступит в силу сразу после его принятия, но регулятор считает необходимым выделить время на разработку и принятие нормативной базы. Мы согласны с этим, потому что она не должна быть заградительной», — отметил депутат.

По его словам, закон о производственных аптеках даст толчок развитию персонализированного подхода в здравоохранении, будет способствовать увеличению продолжительности жизни, снижению младенческой смертности.