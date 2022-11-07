Минздрав ищет подрядчика для переноса Госреестра лекарств в ЕГИСЗ

Минздрав объявил 1 ноября конкурс на перенос действующей системы Госреестр лекарственных средств (ГРЛС) на платформу Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Начальная сумма контракта составила 189,8 млн руб., следует из данных портала zakupki.gov.ru. Заявки на конкурс будут приниматься до 11 ноября. Переход ГРЛС предусмотрен Постановлением Правительства № 140 от 09.02.2022 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения».

Согласно техническому заданию, подсистема реестра лекарственных средств в ЕГИСЗ должна содержать реестр зарегистрированных препаратов, госреестр предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня ЖНВЛП, сам перечень, а также реестр выданных разрешений на проведение клинических исследований.

На основе перечисленных реестров будет сформирован единый структурированный справочник-каталог лекарств, который планируется использовать в том числе для формирования каталога для госзакупок лекарств. Справочник будет публичным.

За счет подсистемы будет автоматизировано оказание Минздравом госуслуг в сфере регистрации и обращения лекарственных препаратов.

Согласно условиям конкурсной документации, не позднее 15 декабря 2022 года необходимо разработать программное обеспечение, провести пусконаладочные работы подсистемы, провести ее предварительные испытания. К 30 июня 2023 года должны быть завершены запуск новой подсистемы и вывод из промышленной эксплуатации действующей ИС.

Первый этап работ — до 15 декабря 2022 года — оценен в 159,8 млн руб., второй этап — в 30 млн руб.