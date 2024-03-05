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Минздрав исключил из ГРЛС 15 регистрационных удостоверений на препараты

05.03.2024
15:21
Вероника Догузова
Из Госреестра отозвали 15 регистрационных удостоверений лекарств. Большинство отечественного производства. У всех лекарств в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний.  
Фото: freepik

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 15 регистрационных удостоверений на препараты. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и Sanofi.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Компания «Фармстандарт-Томскхимфарм» отозвала РУ на 13 препаратов. Среди них обезболивающие, мочегонные средства, препарат для лечения сердечной недостаточности, а также настойки. Производитель отозвал удостоверения на «Цитрамон П», «Фуросемид», «Преднизолон», «Парацетамол», «Нитросорбид», «Ацетилсалициловую кислоту», «Анальгин», «Калия оротат» — все перечисленные препараты в форме таблеток. Также компания отозвала «Этиловый спирт» в виде раствора, «Пантокрин», экстракт и настойки боярышника и мяты перечной. У всех исключенных препаратов есть зарегистрированные аналоги на территории России.

Sanofi отозвала РУ на два препарата. Был исключен ангиопротектор «Троксерутин Санофи» (троксерутин) в виде капсул. Препарат для снижения артериального давления «Тритаце» (рамиприл) был отозван в таблетках 10 мг. В реестре по-прежнему зарегистрирован «Тритаце» в дозировке 2,5 мг и 5 мг от Sanofi и других производителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Этиловый спирт» (этанол), раствор, РУ — ЛСР-008197/08 от 16.10.2008;
  2. «Цитрамон П», таблетки, РУ — ЛСР-000021 от 28.03.2007;
  3. «Фуросемид» (фуросемид), таблетки, РУ — ЛС-000488 от 18.11.2009;
  4. «Троксерутин Санофи» (троксерутин), капсулы, РУ — П N015161/01 от 13.08.2008;
  5. «Тритаце» (рамиприл), таблетки, РУ — ЛСР-008998/09 от 09.11.2009;
  6. «Преднизолон» (преднизолон), таблетки, РУ — ЛСР-003276/07 от 17.10.2007;
  7. «Парацетамол» (парацетамол), таблетки, РУ — ЛСР-000062 от 10.05.2007;
  8. «Пантокрин», экстракт, РУ — ЛСР-003253/07 от 17.10.2007;
  9. «Нитросорбид» (изосорбида динитрат), таблетки, РУ — ЛСР-003429/07 от 26.10.2007;
  10. «Мяты перечной настойка», настойка, РУ — ЛСР-003434/07 от 26.10.2007;
  11. «Левомицетин» (хлорамфеникол), таблетки, РУ — ЛС-001979 от 09.07.2010;
  12. «Калия оротат» (оротовая кислота), таблетки, РУ — ЛСР-003254/07 от 17.10.2007;
  13. «Боярышника настойка», настойка, РУ — ЛС-002044 от 25.08.2009;
  14. «Ацетилсалициловая кислота» (ацетилсалициловая кислота), таблетки, РУ — Р N003094/01 от 15.12.2008;
  15. «Анальгин» (метамизол натрия), таблетки, РУ — Р N001244/01 от 23.01.2008. 

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