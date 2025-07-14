Минздрав исключил из ГРЛС шесть фармсубстанций от компании «Бион»

Минздрав отменил государственную регистрацию трех лекарственных средств и шести фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ).

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из реестра исключили шесть фармсубстанций от компании «Бион», включая неларабин, зарегистрированные аналоги которого отсутствуют в ГРЛС. Фармсубстанция неларабин используется при производстве противоопухолевого препарата. В настоящее время в ГРЛС зарегистрировано только одно лекарственное средство с таким МНН производства Sandoz — «Атрианс». Согласно данным ГРЛС, все стадии производства препарата проходят на территории Австрии и Испании с использованием фармсубстанции и от FIS-Fabbrica Italiana Sintetici.

Также отменена регистрация комбинированного препарата «Викс АнтиГрипп Комплекс» (гвайфенезин + парацетамол + фенилэфрин), предназначенного для облегчения симптомов респираторных инфекций. На рынке остались другие лекарственные средства с таким МНН. Неделей ранее из ГРЛС исключили РУ другого комбинированного препарата этого же производителя — «Викс АнтиГрипп МАКС» (МНН парацетамол + фенилэфрин).

Кроме того, из ГРЛС исключили РУ на два препарата в форме вагинальных таблеток производства компании «Фармконцепт» — «Клотримазол» и «Метронидазол». Оба лекарственных средства имеют множество аналогов в реестре как зарубежного, так и отечественного производства.

Список исключенных из ГРЛС РУ (11 июля 2025 года)

Источник: ГРЛС