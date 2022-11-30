Минздрав исключил из госреестра 11 регудостоверений лекарств
Минздрав отменил госрегистрацию 11 препаратов. Все лекарства зарубежного производства.
Минздрав исключил из госреестра 11 регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 29 ноября 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства зарубежных компаний Sanofi, Fresenius Kabi, Ipsen и некоторых других.
Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Практически у всех исключенных препаратов в реестре по-прежнему зарегистрирована либо другая форма выпуска, либо у лекарства много аналогов на российском рынке. К примеру, исключенные из реестра препараты «Цефуроксим Каби», «Вориконазол Сандоз», «Ванкомицин-Тева» и некоторые др. имеют достаточное количество аналогов с такими же МНН.
Из реестра исключен «Трентал» (МНН пентоксифиллин) в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий. Лекарство применяется при нарушениях мозгового и периферического кровообращения. «Трентал» в таблетированной форме в реестре зарегистрирован. Инфузионные формы препарата с действующим веществом пентоксифиллин других производителей также присутствуют в ГРЛС.
РУ на гипогликемическое средство «Амарил М» от Sanofi отозвано компанией только на препарат турецкого производства – второе удостоверение лекарства с корейским производителем по-прежнему числится в ГРЛС.
Компания Ipsen отозвала свой препарат «Интетрикс» с МНН тилброхинол+тилихинол+тилихинола лаурилсульфат. В реестре на данный момент больше нет лекарств с таким действующим веществом. Препарат применяется как противопротозойное средство при кишечном амебиазе. По данным сайта Росздравнадзора, поступление «Интетрикса» в гражданский оборот в последний раз было в конце 2018 года.
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Цефуроксим Каби» (цефуроксим), порошок для приготовления раствора для инфузий, РУ — ЛП-000037 от 15.11.2010г.;
- «Трентал» (пентоксифиллин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ — П N014229/02 от 02.06.2008г.;
- «Рапимед» (суматриптан), таблетки, РУ — ЛСР-001389/10 от 26.02.2010г.;
- «Майборте» (бортезомиб), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, РУ — ЛП-004742 от 15.03.2018г.;
- «Кемоплат» (цисплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ — П N015898/01 от 14.08.2009г.;
- «Интетрикс» (тилброхинол+тилихинол+тилихинола лаурилсульфат), капсулы, РУ — П N011534/01 от 29.06.2011г.;
- «Вориконазол Сандоз» (вориконазол), лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, РУ — ЛП-004708 от 15.02.2018г.;
- «Верапамил» (верапамил), раствор для внутривенного введения, РУ– П N011991/02 от 18.07.2011г.;
- «Ванкомицин-Тева» (ванкомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, РУ – П N014771/01 от 10.12.2008г.;
- «Амарил М» (глимепирид+метформин), таблетки, РУ – ЛП-005776 от 04.09.2019г.;
- «Алпростан» (алпростадил), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ – П N012232/01 от 14.10.2011г.
Нет комментариев
Комментариев: 0