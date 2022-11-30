Минздрав исключил из госреестра 11 регудостоверений лекарств

Минздрав исключил из госреестра 11 регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 29 ноября 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства зарубежных компаний Sanofi, Fresenius Kabi, Ipsen и некоторых других.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Практически у всех исключенных препаратов в реестре по-прежнему зарегистрирована либо другая форма выпуска, либо у лекарства много аналогов на российском рынке. К примеру, исключенные из реестра препараты «Цефуроксим Каби», «Вориконазол Сандоз», «Ванкомицин-Тева» и некоторые др. имеют достаточное количество аналогов с такими же МНН.

Из реестра исключен «Трентал» (МНН пентоксифиллин) в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий. Лекарство применяется при нарушениях мозгового и периферического кровообращения. «Трентал» в таблетированной форме в реестре зарегистрирован. Инфузионные формы препарата с действующим веществом пентоксифиллин других производителей также присутствуют в ГРЛС.

РУ на гипогликемическое средство «Амарил М» от Sanofi отозвано компанией только на препарат турецкого производства – второе удостоверение лекарства с корейским производителем по-прежнему числится в ГРЛС.

Компания Ipsen отозвала свой препарат «Интетрикс» с МНН тилброхинол+тилихинол+тилихинола лаурилсульфат. В реестре на данный момент больше нет лекарств с таким действующим веществом. Препарат применяется как противопротозойное средство при кишечном амебиазе. По данным сайта Росздравнадзора, поступление «Интетрикса» в гражданский оборот в последний раз было в конце 2018 года.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: