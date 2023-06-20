Минздрав исключил из Госреестра 44 регудостоверения зарубежных и российских препаратов

Из Госреестра отозвано 44 регудостоверения (РУ) на препараты и два на фармсубстанции. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 16 июня 2023 года. В числе компаний владельцев есть зарубежные и отечественные компании. К примеру, Aurobindo Pharma, ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», АО «Верофарм», Krka и другие.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Украинская компания ООО «Здоровье» отозвала 22 регудостоверения на препараты. Среди отозванных компанией лекарств противогрибковые, желчегонные средства, анальгетики и антикоагулянты. К примеру, препарат «Фенилин» (МНН фениндион) в таблетированной форме. В реестре больше нет зарегистрированных препаратов с действующим веществом фениндион. Также компания отозвала нейролептик «Трифтазин» (МНН трифлуоперазин). В России с этим МНН одобрены лекарства двух отечественных компаний.

В российском реестре на данный момент у держателя удостоверения ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (Украина) остается семь РУ, в основе которых два МНН. В их числе гепатопротекторное средство аргинина глутамат (бренд «Глутаргин») и местноанестезирующее средство артикаин+[эпинефрин], бренд «Артифрин».

Индийская компания Aurobindo Pharma отозвала 11 регудостоверений на препараты, среди которых средства для лечения ВИЧ-инфекции, антибиотики и др.

Также из реестра исключены местноанестезирующие глазные капли «Алкаин» (МНН проксиметакаин) от бельгийской компании Alcon-Couvreur. С проксиметакаином действующих РУ в ГРЛС больше нет.

GSK отозвала удостоверения на две свои вакцины. Это 10-валентная пневмококковая вакцина «Синфлорикс» и вакцина против кори, паротита и краснухи «Приорикс». В России помимо «Синфлорикс» одобрены еще несколько вакцин против пневмококковых инфекций. У «Приорикса» также есть зарегистрированные аналоги, которые предназначены для профилактики кори, краснухи и паротита. В реестре также есть действующее удостоверение на «Приорикс-тетра» — четырехвалентную вакцину, которая дополнительно защищает от ветряной оспы.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Абаджио» (терифлуномид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, РУ—ЛП-002520 от 04.07.2014, выдано «Джензай Европа БВ», Нидерланды;

Из реестра также исключены следующие фармсубстанции: